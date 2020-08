Ong, sbarchi e contagi: i costi nascosti dell’immigrazione (Di lunedì 24 agosto 2020) Come se non bastasse la batosta che ha preso con i mesi del lockdown, l’Italia è messa a dura prova anche dai costi -nascosti- dell’immigrazione e deve fare i conti con il pericolo contagi legato ai continui sbarchi. Stando ai dati riferiti dal Dipartimento delle Pubblica sicurezza, dal primo gennaio al 21 agosto 2020 se ne contano 17.264. Il business dell’imigrazione vale “5 milioni al mese”, riferisce il Giornale. Considerando solo il prezzo di mantenimento per ciascun migrante al giorno, che corrisponde a 35 euro, e la media di 3mila migranti in questo periodo di boom -la Sicilia è in ginocchio, solo l’hotspot di Lampedusa sta scoppiando con 1.500 presenze, oltretutto la “struttura è concepita per accoglierne al massimo 192”, riferisce La ... Leggi su ilparagone

