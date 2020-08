Napoli, il primo gol in allenamento di Osimhen (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ iniziato oggi il ritiro del Napoli di Gennaro Gattuso a Castel Di Sangro dove resteranno fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione che prenderà il via tra meno di un mese. La squadra – come si legge nella nota – ha svolto seduta pomeridiana allo stadio Patini iniziando la sessione con riscaldamento e allunghi. Oggi era presente anche Victor Osimhen al suo primo allenamento in azzurro. Proprio l’attaccante ex Lille in allenamento ha sfoggiato le sue qualità nel suo primo gol napoletano con una marcatura da rapace d’area come raccolto dalle immagini di Sportitalia. Questo il gol: CASTEL DI SANGRO primo gol per Victor #Osimhen con la maglia del #Napoli @manuelparlato ... Leggi su alfredopedulla

