Mihajlovic positivo al covid, la serata al Billionaire con la moglie e la partita con Bonolis. Il conduttore: “Io e mio figlio stiamo bene” (Di lunedì 24 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al covid-19, l’allenatore del Bologna si è sottoposto al tampone al rientro dalle vacanze a Porto Cervo in Sardegna. La notizia è stata comunicata alla stampa dalla società rossoblu con una nota: “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale.” Sua figlia Virginia ha scelto Instagram per rassicurare i numerosi estimatori del mister: “Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando, ma state tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente, anche noi, venendo dalla Sardegna e da Ponte Cervo, siamo stati sottoposti al tampone“, post che è stato condiviso anche dalla sorella ... Leggi su ilfattoquotidiano

