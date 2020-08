Lega: 'Abbandono selvaggio di rifiuti, a Borello situazione insostenibile' (Di lunedì 24 agosto 2020) Il consigliere comunale della Lega Fabio Biguzzi, raccogliendo le 'lamentele degli ormai esasperati 'borellesi'', presenta un'interpellanza alla Giunta Lattuca dove descrive la situazione. Il tuo ... Leggi su cesenatoday

Dopo l’ennesimo incendio a Ugento, la Coldiretti punta il dito sullo stato di abbandono delle campagne salentine causato dalle ‘lungaggini burocratiche’ che hanno ritardato gli interventi di contrasto ...

Laziomania: lasciateci godere delle disgrazie di De Vrij

Lasciateci godere delle disgrazie altrui. Almeno nel calcio, non seppelliteci tutti dietro questo stantio perbenismo che non è educazione, questo ecumenismo d'a ...

