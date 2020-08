Lecce, è Forte della Juve Stabia l'idea per Corini (Di lunedì 24 agosto 2020) Lecce - Giornata di lavoro, sia pure a distanza, ieri per il nuovo allenatore del Lecce Eugenio Corini ed il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino . Di buon mattino, Corini ha lasciato l'... Leggi su corrieredellosport

OfficialUSLecce : Eugenio #Corini è il nuovo allenatore del Lecce ?? il comunicato ?? - SiavoushF : A me dispiacerebbe tanto ma se Antonio Conte da Lecce non ha la voglia di competere per uno scudetto contro Andrea… - ivanscalfarotto : Eccoci con gli amici di Lecce e Provincia. Siamo stati a Galatina, Copertino e alla delle sede di Italia Viva Lecce… - guscabin : RT @ivanscalfarotto: La Commissione elettorale presso il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso contro “Futuro verde” - la mia lista co… - ParmaLiveTweet : Criscitiello: 'Liverani diventerà un grandissimo, ma ha sbagliato tempi e modi col Lecce' -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce è Petriccione vuole il Lecce: qualità ed esperienza per Corini TeleRama News Lecce, è Forte della Juve Stabia l'idea per Corini

Cagliari, Genoa e Parma a duello: tutte vogliono Mancosu

Nonostante la retrocessione di qualche settimana fa, Marco Mancosu non resterà certo in Serie B. Il centrocampista sardo, infatti, è nel mirino di diverse squadre per la prossima imminente nuova stagi ...

