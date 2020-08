Contributi figurativi 2020: quali sono e come usarli per la pensione anticipata (Di lunedì 24 agosto 2020) Contributi figurativi 2020: tipologie e utilizzo ai fini della pensione anticipata. Vi siete mai chiesti se le interruzioni temporanee durante il rapporto di lavoro, come ad esempio la malattia, l’infortunio, piuttosto che i periodi di disoccupazione NASpI, sono coperti da contribuzione? La domanda è piuttosto lecita visto che un mancato accredito Contributivo allontana inesorabilmente la pensione, incidendo anche sul montante Contributivo, e dunque sull’assegno pensionistico mensile che si andrà a percepire. Ebbene, la risposta ai tuoi dubbi si chiama “contribuzione figurativa”: si tratta di periodi nei quali, nonostante non si abbia prestato la propria ... Leggi su leggioggi

La ringrazio se può sciogliermi un dubbio. Una parente, dipendente comunale, 62 anni e 38 precisi di anzianità, nella sua vita lavorativa ha avuto periodi anche lunghi di malattia tali da poter forse ...

Pensione anticipata invalido: quali agevolazioni?

Le agevolazioni per i lavoratori con invalidità in ambito previdenziale sono diverse. Iniziamo col dire che per chi ha riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (67% di invalidità) ha ...

