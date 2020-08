Coman, gol vittoria in Champions League: sua moglie alla tv reagisce così… (Di lunedì 24 agosto 2020) Kingsley Coman è stato il match winner della finale di Champions League. Una rete di testa che ha regalato il successo al suo Bayern Monaco. La sua famiglia stava assistendo alla gara in televisione e la reazione della moglie e dei parenti al suo gol è stata senza controllo...LE PAROLE DEL PROTAGONISTA Coman, gol vittoria in Champions League: sua moglie alla tv reagisce così… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

