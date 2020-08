Bonus auto più ampio (Di lunedì 24 agosto 2020) Incrementato il fondo per gli eco-incentivi autoCambiano le fasce e si ampliano gli incentiviImporti incentivi allargatiIncrementato il fondo per gli eco-incentivi autoTorna su Il Decreto Agosto n. 104/2020 in vigore dal 15 agosto 2020 incrementa di 400 milioni il fondo per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni per sostenere il settore dell'auto, uno dei più colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia. Una misura necessaria visto che la dotazione di 50 milioni si è esaurita nel giro di una settimana (dal 1° all'8 di agosto). Il provvedimento rifinanzia ancora il fondo previsto dal comma 1041 dell'art 1 della legge n. 145/2018, istituito per riconoscere a chi acquista un'auto nuova un contributo parametrato ai grammi di biossido di carbonio emessi per ogni chilometro CO... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Bonus auto più ampio: Incrementato il fondo per gli eco-incentivi autoCambiano le fasce e… - ClubAlfaIt : Miliardi di bonus discutibili: peccato, ci sono auto e aziende da tutelare #Ecobonus #Ecoincentivi #NotizieAuto… - Investireoggi : Incentivi auto e promozioni agosto 2020: le migliori cinque vetture da acquistare a 10.000 euro - Stai cercando una… - bonusNewsIT : Classifica delle marche di auto in Svizzera: ecco la top ten! -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus auto Bonus auto agosto 2020, offerte Suzuki Hybrid: sconti fino a 5.000 euro con ecoincentivi statali InvestireOggi.it Bonus auto più ampio

Il Decreto Agosto n. 104/2020 in vigore dal 15 agosto 2020 incrementa di 400 milioni il fondo per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni per sostenere il settore dell'auto, uno dei più colpiti dalla ...

Incentivi sull'utilizzo dell'auto: con WeHybrid i bonus sono legati al tipo di guida più efficiente

Visione, strategia, leadership. Chi è in testa, non è troppo abituato a guardare gli altri. Elabora i suoi piani, affina i suoi progetti e, soprattutto, è alla continua ...

Il Decreto Agosto n. 104/2020 in vigore dal 15 agosto 2020 incrementa di 400 milioni il fondo per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni per sostenere il settore dell'auto, uno dei più colpiti dalla ...Visione, strategia, leadership. Chi è in testa, non è troppo abituato a guardare gli altri. Elabora i suoi piani, affina i suoi progetti e, soprattutto, è alla continua ...