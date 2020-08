Bill Gates sta commettendo crimini contro l’umanità? Il Codice di Norimberga e la Dichiarazione di Helsinki. Vademecum per “scienziati” in cerca di obbligatorietà dei trattamenti sanitari (Di lunedì 24 agosto 2020) Come ben sapete DatabaseItalia.it, fin dall’inizio di questa epidemia ha scritto decine di articoli su Bill Gates, i suoi progetti e quelli delle sue fondazioni. Piani decennali che solo un miope può continuare a non vedere. Da Id2020 alle esercitazioni pandemiche alla realizzazione di un’identità digitale mondiale legata alle vaccinazioni, ne abbiamo viste e lette di tutti i colori, Gates è presente in ogni aspetto e vicenda legata a questa epidemia. Gates può provare a chiamare tutti coloro che alzano la propria voce contro di lui “pazzi e complottisti”, ma è un dato di fatto che abbia condotto esperimenti medici in tutto il mondo, tutti documentati e spesso con risultati devastanti. Un esperimento medico su tutta la popolazione ... Leggi su databaseitalia

HuffPostItalia : Bill Gates: 'Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19' - Adnkronos : #BillGates: 'Ancora milioni di morti prima della fine della pandemia' - DatabaseItalia : Come ben sapete - JOteyArt : RT @Mr_Ozymandias: Bill Gates: 'C'è una crisi più grave del coronavirus ed è la questione del cambiamento climatico. Si stima per essa una… - ariolele : RT @saraosalvatore: Se é vero che Bill Gates vuole ridurre di almeno 2 miliardi la popolazione mondiale, si deve combattere con tutte le fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates L’ultima catastrofica profezia di Bill Gates sul coronavirus InvestireOggi.it Le abitudini sorprendentemente modeste di 8 miliardari

La sobrietà è davvero soggettiva. Per l’uomo medio, può significare mangiare il più possibile a casa, o setacciare la rete in cerca dei viaggi aerei più economici. Per un miliardario, può invece voler ...

Auto elettriche, navicelle spaziali, treni ipersonici: Li Shufu, l'Elon Musk cinese

Elon Musk continua a battere tutti i record. Ora sembra preoccuparsi di lui anche paperone Jeff Bezos perché il giovane inventore (deve festeggiare ancora i 50 anni) di origini sudafricane corre spedi ...

La sobrietà è davvero soggettiva. Per l’uomo medio, può significare mangiare il più possibile a casa, o setacciare la rete in cerca dei viaggi aerei più economici. Per un miliardario, può invece voler ...Elon Musk continua a battere tutti i record. Ora sembra preoccuparsi di lui anche paperone Jeff Bezos perché il giovane inventore (deve festeggiare ancora i 50 anni) di origini sudafricane corre spedi ...