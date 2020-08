Australia, riunione di famiglia si trasforma in un incubo: padre uccide figlio 19enne e fidanzata (Di lunedì 24 agosto 2020) Australia, padre uccide il figlio e la sua fidanzata Una riunione di famiglia si è trasformata in un incubo per gli invitati: un padre di famiglia avrebbe aggredito il figlio 19enne e la sua ragazza dopo anni di distanza, uccidendoli entrambi a colpi di arma da fuoco, secondo quanto riferito dalla polizia locale. La tragedia si è consumata in una fattoria Australiana: dopo aver trascorso una serata insieme agli altri membri della famiglia, padre e figlio hanno iniziato a litigare, fino a quando la discussione è degenerata e l’uomo, di 46 anni, avrebbe ... Leggi su tpi

