Armato e in mimetica Lukashenko chiama «topi» i manifestanti (Di lunedì 24 agosto 2020) Nei tinelli delle case bielorusse la gente è rimasta sbigottita domenica sera nel vedere in video Alexander Lukashenko sorvolare con l’elicottero le piazze dove si manifestava definendo quella parte del suo popolo «topi», e vederlo poi circolare nelle strade adiacenti al palazzo governativo con giubbotto antiproiettile e mitragliatrice in mano, salutando gli omon di guardia chiamandoli «bellini». UNA PAGLIACCIATA che si è colorata di «autogolpe» quando ha fatto spegnere anche la connessione mobile in parte della capitale dei principali operatori … Continua L'articolo Armato e in mimetica Lukashenko chiama «topi» i manifestanti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

