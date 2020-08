Antonella Clerici (56 anni) in bikini e senza un filo di trucco: è strage di cuori (Di lunedì 24 agosto 2020) Una delle presentatrici televisive più amate di sempre? Indubbiamente tra queste c’è Antonella Clerici, che nel corso della sua scintillante carriera ha timonato una lunga serie di programmi di spicco della tv italiana. Negli ultimi tempi però i suoi impegni lavorativi sono diminuiti a causa di divergenze con i piani alti della televisione. Oggi sembra che la star dai riccioli d’oro stia riprendendo in mano la situazione, preparandosi per nuove ed avvincenti avventure professionali. Anche nella sua vita privata, ben celata dai boschi della sua dimora di campagna, sembra si stia svolgendo tutto nel migliore dei modi. Il fedele compagno di vita Vittorio Garrone le fa battere il cuore ancora come il primo giorno e, spesso e volentieri, si lascia scappare qualche frecciatina sui fiori d’arancio. Lo ha dichiarato la ... Leggi su tuttivip

