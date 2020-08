Acerra, sequestrate armi in un parco di via Umberto Nobile (Di lunedì 24 agosto 2020) La polizia ha effettuato un controllo in un’area condominiale di un parco di via Umberto Nobile ad Acerra dove hanno rinvenuto e sequestrato varie armi. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un’area condominiale di un parco di via Umberto Nobile ad … Leggi su 2anews

ottopagine : Acerra: sequestrate una pistola, mazze e sfollagente #Acerra - Torrechannelit : Acerra- Controllo sul territorio, rinvenute e sequestrate un revolver artigianale privo di matricola, due pistole g… -

Ultime Notizie dalla rete : Acerra sequestrate Acerra: sequestrate una pistola, mazze e sfollagente Ottopagine Acerra, nel cortile di un condominio scoperta una pistola artigianale

Gli agenti del commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un'area condominiale di via Umberto Nobile ad Acerra dove hanno rinvenuto e se ...

Acerra, blitz della polizia in un condominio: trovate pistole e mazze da baseball

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un’area condominiale di un parco di via Umberto Nobile ad Acer ...

Gli agenti del commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un'area condominiale di via Umberto Nobile ad Acerra dove hanno rinvenuto e se ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un’area condominiale di un parco di via Umberto Nobile ad Acer ...