Violento nubifragio in Veneto. Zaia firma lo stato di crisi (Di domenica 23 agosto 2020) Francesca Galici Disastroso nubifragio a Verona, dove interi quartieri sono stati sommersi da acqua e grandine; colpiti anche la Valpolicella e il padovano Dopo l'allagamento di Milano a fine luglio, una bomba d'acqua ha investito e devastato Verona nel pomeriggio di oggi. I centralini dei vigili del fuoco sono stati presi d'assalto dai cittadini preoccupati per l'improvviso nubifragio di acqua e grandine. Sono state oltre 120 le chiamate e gli interventi degli uomini di soccorso, che hanno dovuto aiutare i cittadini rimasti bloccati nelle loro vetture o all'interno delle case a causa degli allagamenti. La situazione a Verona e provincia è critica, tanto da spingere il governatore del Veneto Luca Zaia a firmare lo stato di emergenza per l'area veronese ... Leggi su ilgiornale

