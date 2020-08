Verona, bomba d'acqua e grandine: auto e strade sommerse. Colpite anche Vicenza e Padova (Di domenica 23 agosto 2020) Violento nubifragio in Veneto, in particolare nelle province di Verona, Vicenza e Padova. I Vigili del fuoco, al momento, segnalano oltre 120 richieste d'intervento. A Verona il maltempo ha... Leggi su ilmessaggero

73deva73 : Violento nubifragio a Verona: bomba d'acqua e grandine, strade allagate. Zaia firma lo stato di crisi - alessandra22371 : RT @meleonoray: La mia #Verona ???? Bomba d'acqua e tempesta potentissima! - manu_etoile : RT @RadioSavana: Bomba d'acqua e grandine a Verona: persone sott'acqua. #RadioSavana - InuyashaZD3 : Bomba di acqua e ghiaggio su Verona, prima volta che vedo qualcuno nuotare tra acqua e grandine - Grigiopel : Verona, bomba d'acqua e grandine: auto e strade sommerse. Colpite anche Vicenza e Padova -

Nella provincia di Verona a supporto dei Vigili del fuoco scaligeri sono state inviate anche squadre delle colonne mobili dei comandi di Venezia e Rovigo. Interessati anche i comuni di San Pietro in C ...Violento nubifragio in Veneto, in particolare nelle province di Verona, Vicenza e Padova. I Vigili del fuoco, al momento, segnalano oltre 120 richieste d'intervento. A Verona il maltempo ha sradicato ...