Risiko delle borse: in tre per rilevare Mts, in pole la cordata Cdp-Euronext (Di domenica 23 agosto 2020) Il London Stock Exchange vuole vendere Piazza Affari. Fari puntati sulla piattaforma di scambio all’ingrosso dei titoli di Stato Mts Leggi su ilsole24ore

Mts gestisce le negoziazioni all’ingrosso, con le banche «specialiste», su 17 debiti sovrani, di cui il più rilevante è quello italiano. Risiko delle borse… Leggi ...

