PSG-Bayern 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | Comanda i bavaresi in Paradiso | Mbappera FOTO

PSG-Bayern 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Coman(da) i bavaresi in Paradiso, Mbapp(era) [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) PSG-Bayern, le pagelle di CalcioWeb – Il Bayern Monaco è campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia grazie al successo di misura sul PSG. A decidere la finale è un colpo di testa dell’ex Juve Kingsley Coman nella ripresa. La dormita di Kehrer nell’occasione gli costa la palma di peggiore in campo, mentre proprio l’autore del gol vittoria è il migliore. Deludenti sia Mbappé che Neymar, raramente decisivo nelle partite che contano. In alto la FOTOGALLERY. PSG-Bayern, le pagelle di CalcioWeb PSG:Navas 6 – Incolpevole sul gol, per il resto appare sempre sicuro: AFFIDABILE.Kehrer 4 – E’ convincente come Gianna Nannini in gara a Miss Italia, come il parmigiano sulle ... Leggi su calcioweb.eu

