L'ordinanza di Musumeci è cartastraccia, il Viminale : 'Non è di sua competenza mandare via i migranti' (Di domenica 23 agosto 2020) 'La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento'. Lo dice il governatore siciliano, Nello Musumeci, annunciando sulla sua pagina ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Migranti, il Viminale contro Musumeci: 'Decide lo Stato, la sua ordinanza per il trasferimento fuori dalla Sicilila… - Agenzia_Ansa : Migranti via dalla Sicilia, Musumeci firma l'ordinanza #ANSA - msgelmini : L’ordinanza del governatore della Regione Siciliana #Musumeci è comprensibile. Il governo ha completamente ignorato… - 501_tot : RT @BeataVergineMa5: 1)Se #Musumeci non è a conoscenza che la sua ordinanza è incostituzionale È GRAVE 2) se #Musumeci ha perso tempo per… - nino_giovanni : @giuliaselvaggi2 Ah, sii? l'ordinanza? di chi? di Musumeci? E CI SI PULISCA IL CUUUULOOOOOO! -