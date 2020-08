'Le mascherine non le metteremo mai': tre giovani picchiano i vigili (Di domenica 23 agosto 2020) Nella serata tra venerdì e sabato, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha chiesto a una comitiva di giovani di indossare la mascherina, come previsto dall'ordinanza che la impone anche ... Leggi su globalist

Roma, "Le mascherine non le metteremo mai" e picchiano i vigili: tre giovani denunciati, agenti in ospedale

Coronavirus, Ranieri Guerra: "Possiamo evitare una seconda ondata"

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, in un’intervista per il Corriere della Sera ha spiegato che è possibile evitare una seconda ondata. “La seconda ondata? No ...

Michele Cucuzza, selfie da Tagliacozzo

Tagliacozzo – “Buona domenica da Tagliacozzo” scrive sul proprio account Instagram il giornalista e conduttore radiotelevisivo Michele Cucuzza commentando un selfie scattato questa mattina mentre era ...

