Gotham Knights - anteprima (Di domenica 23 agosto 2020) Tanto tuonò che, alla fine, piovve. Dopo mesi di leak, speculazioni, rumor e voci di corridoio, Warner Bros. Montreal esce dall'ombra e presenta al pubblico il prossimo grande progetto legato ad una delle IP più importanti del mondo DC Comics: quello della Bat-Family. Gotham Knights è il nome del gioco che è stato mostrato ufficialmente con un trailer in computer grafica durante l'evento virtuale DC FanDome dedicato al celebre universo supereroistico statunitense. Prima di parlarvi del titolo e delle sensazioni che ci ha restituito, è bene fare una precisazione. Gotham Knights non ha alcun collegamento con l'amata serie Arkham creata da Rocksteady e sviluppata anche da WB Montreal. Si tratta, semplicemente, di una nuova visione sul mondo del crociato incappucciato, un modo oscuro, ... Leggi su eurogamer

