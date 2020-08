Fiumi di fango e ghiaccio lungo le strade di Verona: ecco le immagini dopo il violento nubifragio – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Verona colpita da un violento nubifragio: nel pomeriggio pioggia e grandine hanno causato danni in città, trasformando le strade in Fiumi di fango e ghiaccio. Nelle prime immagini si vedono le auto almeno per metà sott’acqua e un uomo quasi completamente sommerso. Lo stesso fenomeno si era verificato sabato a Merano, in Alto Adige: oggi erano attesi violenti temporali anche di forte intensità, specie a ridosso dei settori alpini. Nella giornata di oggi, domenica 23 agosto, per il Veneto era prevista allerta gialla, anche per rischio idraulico e idrogeologico. L'articolo Fiumi di fango e ghiaccio lungo le strade di Verona: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Fiumi di fango e detriti con montagne di rifiuti che scendono a valle ed occupano la strada. Un tappeto di melma che – soprattutto negli ultimi mesi – ha bloccato definitivamente il passaggio delle ac ...

Nuova maxi-frana sul Monviso, il momento del cedimento sulla parete Nord

"Il compleanno, poi la tragedia inenarrabile": a Comabbio lo strazio per le vittime della frana "Un momento di gioia si è trasformato in una tragedia inenarrabile". La sindaca di Comabbio, in provinci ...

