Fiorentina: Pulgar e Ghidotti positivi al tampone, sono entrambi asintomatici (Di domenica 23 agosto 2020) Due casi di positività anche nella Fiorentina, che ha reso noti i risultati del giro di tamponi effettuato in questi giorni. Si tratta di Erick Pulgar e Simone Ghidotti. Come affermato dal club viola in un comunicato, entrambi sono asintomatici e sono stati immediatamente messi in isolamento sotto il controllo dello staff medico. La squadra toscana però non si ferma, e in questi giorni continuerà le attività come da programma. Leggi su sportface

acffiorentina : ??| Comunicato stampa ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positi… - marcoconterio : ?? Erick Pulgar e Simone Ghidotti della #Fiorentina positivi al #COVID19. Asintomatici entrambi. @TuttoMercatoWeb - MicheleTossani : RT @acffiorentina: ??| Comunicato stampa ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al… - CalcioPillole : #Fiorentina, si allunga la lista dei calciatori positivi al Covid-19 in #SerieA: anche #Pulgar e #Ghidotti positivi… - MarkGeno147 : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIORENTINA Pulgar e Ghidotti positivi al coronavirus Entrambi sono asintomatici, ora in isolamento #SkySport #Coron… -