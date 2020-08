Fedez, Chiara Ferragni e Leone hanno fatto il test per il COVID-19: "Fortunatamente stiamo bene" (Di domenica 23 agosto 2020) Fedez e Chiara Ferragni, in vacanza in Sardegna, considerata la situazione particolarmente critica sull'isola per quanto riguarda la diffusione del COVID-19, hanno deciso di sottoporsi al tampone. Il rapper e l'imprenditrice hanno deciso di far sottoporre al test anche il piccolo Leone.Fedez ha informato i follower, rispondendo alle loro domande tramite Instagram Stories. I test, Fortunatamente, hanno dato tutti esito negativo. 23 agosto 2020 16:26. Leggi su blogo

