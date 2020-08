Crescono ancora i contagi (+1210). Sette i morti (Di domenica 23 agosto 2020) Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute.Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Lombardia che oggi sono tornati a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13.663 tamponi effettuati. Ieri erano stati 185 con 12.957 tamponi. I nuovi decessi sono 4 per un totale in regione di 16.856 morti dall’inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) e negli altri reparti (148). Dopo i zero casi di ieri, sono 32 i nuovi contagiati a Bergamo, mentre continuano a crescere a Milano (89 di cui 50 a Milano città) e a Brescia (46). Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono ancora i contagi, sono 1.210 #ANSA - HuffPostItalia : Crescono ancora i contagi (+1210). Sette i morti - Tg3web : Crescono ancora i contagiati dal coronavirus. 629 i casi registrati nelle ultime 24 ore. In Puglia 5 giovani sono r… - leonardovertise : i tag sotto il testo dell'articolo. - Stefano47510568 : RT @FQLive: ULTIM'ORA #Coronavirus, crescono ancora i contagi: 1210 casi in 24 ore. Sette morti -