Covid a Baronissi, un caso positivo: l'annuncio del sindaco Valiante (Di domenica 23 agosto 2020) Covid-19, muore anziano a Mercato San Severino: positivi moglie e figlio 23 August 2020 Covid-19,tre nuovi casi positivi a Battipaglia: l'annuncio del sindaco 23 August 2020 Ancora Covid in provincia ... Leggi su salernotoday

ottopagine : Covid nel Salernitano: nuovi contagi a Battipaglia e Baronissi #Battipaglia - salernonotizie : Baronissi, rientrano da Malta e in quattro risultano positivi al Covid - zazoomblog : Covid contagi a Baronissi: 3 nuovi positivi lannuncio del sindaco - #Covid #contagi #Baronissi: #nuovi… - zazoomblog : Covid contagi a Baronissi: 3 nuovi positivi lannuncio del sindaco - #Covid #contagi #Baronissi: #nuovi - ottopagine : Covid a Baronissi: quattro nuovi contagi #Baronissi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Baronissi

SalernoToday

Continua la crescita dei contagi nel salernitano. Dopo il pienone di mercoledì, con 15 positivi in 24 ore, si registrano altri 15 casi per il secondo giorno di fila. Di questi, si contano due ad Angri ...Aggiornamento dall’Asl che ha precisato, in rettifica alla precedente comunicazione, quanto segue: I concittadini residenti nel comune di Baronissi isolati perché a contatto con una persona contagiata ...