Calcoli renali, occhio ai “sobbalzi” in vacanza (Di domenica 23 agosto 2020) Metteteci il grande caldo con l’umidità che fa sudare anche se si sta fermi. Aggiungete un pizzico di pigrizia, che spesso ci porta a “dimenticare” di bere e introdurre i liquidi di cui il corpo avrebbe bisogno. Mescolate il tutto con un pizzico di alimentazione non proprio “intelligente” ed avrete la perfetta formula del cocktail che facilita, specie in chi è predisposto, la formazione di Calcoli nelle vie urinarie ed il conseguente dolore. C’è un ingrediente, comunque, che non va dimenticato: i viaggi su terreni scoscesi, magari anche in fuoristrada o in cibi, possono aggiungere stimoli che in qualche modo sono in grado di peggiorare la situazione in chi è soggetto a questo problema. Una malattia “professionale” per chi ama il fuoristrada Chi soffre frequentemente di coliche ... Leggi su dilei

Gela (Caltanissetta) – Il lungo percorso per arrivare a una diagnosi, il dolore dei calcoli renali e la paura che si ripresentino, la speranza nel trapianto: ecco cosa hanno in comune le persone ...

Buonasera, sono una ragazza di 22 anni e 4 giorni fa ho avuto la mia prima colica renale al rene destro. Sono andata al pronto soccorso per via del dolore, dove sono stata visitata dall'urologo che mi ...

