Calciomercato Torino: Lyanco nel mirino di Bologna e Napoli (Di domenica 23 agosto 2020) Calciomercato Torino: il difensore granata Lyanco è finito nel mirino di Bologna e Napoli. Sullo sfondo lo Sporting Lisbona Come riporta Gianluca Di Marzio, Torino e Bologna si stanno parlando per Lyanco. Il difensore granata piace molto a Mihajlovic (con cui ha lavorato da gennaio a maggio 2019). Il club per farlo partire chiede tra i 12 e i 15 milioni per lasciarlo partire. Nel frattempo i granata hanno declinato l’offerta fatta per il brasiliano dallo Sporting Lisbona, ritenendola troppo bassa (6 milioni per il 50 per cento). Il giocatore, oltre al Bologna, piace anche al Napoli di Gennaro Gattuso Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

