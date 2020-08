Calciomercato, la Lazio accoglie Reina. Milan vicino al doppio colpo, lo Spezia sogna in attacco (Di domenica 23 agosto 2020) CROTONE – Ahmad Benali ha prolungato il contratto fino al 2023. Il centrocampista libico è stato grande protagonista della promozione dei Pitagorici. Lazio – Pepe Reina è pronto a diventare il nuovo portiere della Lazio. Sull’estremo difensore c’era anche il Valencia, ma i biancocelesti hanno avuto la meglio. Reina firmerà un contratto biennale a 1,5 milioni a stagione più bonus. Il difensore Bastos si prepara a lasciare il club nei prossimi giorni. Per lui sondaggi seri dalla Turchia dove c’è il Basaksheir. Milan – Ad un passo il ritorno di Bakayoko in rossonero. Operazione complessiva da 30 milioni di euro, poi si potrà finalmente ufficializzare il tutto. Si tratta anche per Matias Vina del Palmeiras: il terzino ... Leggi su calcioweb.eu

