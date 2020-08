Bollino rosso in autostrada per i rientri, lunghe code a Gravina (Di domenica 23 agosto 2020) Tutta la giornata di oggi si preannuncia da Bollino rosso per il traffico, vista la situazione di rientro verso le grandi città e di spostamento verso le località turistiche. Per favorire il movimento ... Leggi su cataniatoday

Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Motori: Controesodo: rallentamenti e code per l'aumento del traffico #ANSAmotori - ANSA_Motori : Controesodo: rallentamenti e code per l'aumento del traffico #ANSAmotori - motor__cycle : Controesodo: traffico intenso e bollino rosso - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Weekend di controesodo, bollino rosso in autostrada: traffico e code #controesodo - Miti_Vigliero : RT @genovapostnews: Autostrade, al via il controesodo con traffico da bollino rosso: a Genova tornano le code -

Ultime Notizie dalla rete : Bollino rosso Traffico: giornata da bollino rosso Code per i traghetti a Messina Corriere della Sera Caos controesodo, incidenti e fiamme in autostrada

Un incidente sulla A12 nei pressi di Carrara, due mezzi in fiamme, uno in A1 in direzione Roma e un altro in A15 tra Aulla e La Spezia FIRENZE — E' caos per il primo controesodo di Agosto sulle princi ...

Primo weekend di "controesodo": code e incolonnamenti già dalla mattinata di oggi

Situazione da bollino rosso sulle autostrade liguri in direzione del nord Italia, tra rientri verso le grandi città e cantieri Con l'avvicinarsi della fine del mese di agosto, e quindi del periodo più ...

Un incidente sulla A12 nei pressi di Carrara, due mezzi in fiamme, uno in A1 in direzione Roma e un altro in A15 tra Aulla e La Spezia FIRENZE — E' caos per il primo controesodo di Agosto sulle princi ...Situazione da bollino rosso sulle autostrade liguri in direzione del nord Italia, tra rientri verso le grandi città e cantieri Con l'avvicinarsi della fine del mese di agosto, e quindi del periodo più ...