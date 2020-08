Black Adam: le prime immagini nel teaser narrato da The Rock (Di domenica 23 agosto 2020) Dal panel del DC FanDome arrivano delle immagini, le primissime sequenze rese pubbliche, del teaser di Black Adam con The Rock, in questo frangente nella veste di narratore Come lecito aspettarsi Dwayne “The Rock” Johnson ha rubato la scena nel panel tenutosi al DC FanDome dedicato a Black Adam, narrando il primo teaser. La pellicola, spin off Shazam!, propone un antieroe con una storia personale e dei poteri simili al recente ottimo cinecomic, interpretato da The Rock. Purtroppo la sua produzione è attualmente ferma, il che implicherà sicuramente ritardi nell’uscita, ancora ignota. L’emergenza non ha comunque fermato la carica positiva di Dwayne Johnson, che ha ... Leggi su tuttotek

FurioVeneri : @dydsix Bello sto trailer, mi ha sinceramente gasato ??! Il migliore tra quelli usciti questa notte! Quello di Black Adam proprio na merda ?? - moviestruckers : #BlackAdam: il logo e i concept ufficiali del cinecomic con #DwayneJohnson - Asgard_Hydra : Black Adam: il logo e il teaser del film con The Rock, c'è anche la JSA - Asgard_Hydra : Black Adam - gli annunci dal DC FanDome | Cultura Pop - MegaNerd__ : Durante il #DCFanDome è stato rilasciato anche un teaser animato di #BlackAdam, il film che vedrà… -