Arona, ragazzo di vent'anni si tuffa nel Lago Maggiore e annega: "Non sapeva nuotare" (Di domenica 23 agosto 2020) Si è buttato in acqua sul lungoLago in piazza del Popolo, in pieno centro. Un anno fa tragedia identica nella stessa località Leggi su repubblica

