Volpi, lo Spezia non è in vendita e Italiano rimane (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 22 AGO - "Direttore generale e allenatore", ovvero Angelozzi e Italiano,"hanno un contratto per un'altra stagione e resteranno con noi. Non ho nulla contro il Genoa, anche se da ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Spezia in orbita e #Volpi rilancia: “Avanti anche in serie A. E #Italiano resta qui” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Spezia in orbita e #Volpi rilancia: “Avanti anche in serie A. E #Italiano resta qui” - infoitsport : Spezia in orbita e Volpi rilancia: 'Avanti anche in serie A. E Italiano resta qui' - BencivengaPierf : RT @MilanoFinanza: Volpi porta lo Spezia in A e cerca soci. Meglio puntare sul mattone - IlMontanari : Lo #Spezia neopromosso è sul mercato #volpi cerca ufficialmente soci o alleati x il club. Lo scrive la società in d… -