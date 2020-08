"Ti insegno io, prendi il tastierino e...". Veronica Gentili umiliata pubblicamente: "E sono 5 insufficienze su 5 settimane" (Di sabato 22 agosto 2020) La conduttrice di Stasera Italia Veronica Gentili sta diventando uno degli obiettivi preferiti di Stefano Lorenzetto. Il grande intervistatore, per Dagospia, cura una rubrica molto velenosa in cui corregge con la penna rossa tutte le scorrettezze che legge sui giornali. E la Gentili in qualità di penna del Fatto quotidiano, è ospite fissa. Nell'ultimo appuntamento, Lorenzetto la rampogna per aver scritto "naiveté". "Derivando da naïf, si scrive naïveté. Qualcuno le insegni a usare il segno diacritico della dieresi", scrive Lorenzetto, dandole poi un consiglio: "Si digita Alt+0239 sul tastierino alfanumerico del pc ed esce la «ï»". sono 5 insufficienze a settimana consecutive. Troppo severo? In fondo la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : insegno prendi In pensione senza aver fatto domanda. Lettera Orizzonte Scuola Veronica Gentili, insufficienza da 5 settimane consecutive: "Ti insegno io, prendi il tastierino e...". Umiliata pubblicamente

La conduttrice di Stasera Italia Veronica Gentili sta diventando uno degli obiettivi preferiti di Stefano Lorenzetto. Il grande intervistatore, per Dagospia, cura una rubrica molto velenosa in cui cor ...

Remuzzi: «La nostra epidemia ha insegnato alla Grecia come fermare il virus»

Un ministro con un passato da nazionale di basket e tanta cautela. Così la Grecia ha, finora, contenuto il Covid-19 entro numeri molto bassi: 238 morti e 8.138 casi confermati dall’inizio dell’epidemi ...

La conduttrice di Stasera Italia Veronica Gentili sta diventando uno degli obiettivi preferiti di Stefano Lorenzetto. Il grande intervistatore, per Dagospia, cura una rubrica molto velenosa in cui cor ...Un ministro con un passato da nazionale di basket e tanta cautela. Così la Grecia ha, finora, contenuto il Covid-19 entro numeri molto bassi: 238 morti e 8.138 casi confermati dall’inizio dell’epidemi ...