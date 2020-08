Soluzioni Cruciverba del 22/08/20. Tutte le definizioni (Di sabato 22 agosto 2020) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Ora finalmente vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 22/08/20: Alessandro di cio che inferno non è 8 lettere: D’avenia Bizzarria stravaganza 11 lettere: Originalità Film di cui si parla sempre 10 lettere: Cult movie Hanno cura dei bambini 10 lettere: Governanti Il giorno in cui viene scelto il presidente usa 12 lettere: Election day Il top nell esercito 26 lettere: Generale di corpo d’armata Interrogare in modo rude 11 lettere: Apostrofare La tutina ... Leggi su pianetadonne.blog

Dalla campagna ecologista 'Spiagge Pulite', alle infradito elettorali, fino all'Enigma del Patriota. Sempre rigorosamente con Fratelli d'Italia sotto l'ombrellone, perché le idee e gli obiettivi del p ...

E ancora, al 39 orizzontale: 'E' libera, forte e coraggiosa: Giorgia'; e al 25 orizzontale, alla definizione 'furto legalizzato' corrisponde la soluzione 'Imu'. Non solo il cruciverba, ma anche un ...

E ancora, al 39 orizzontale: 'E' libera, forte e coraggiosa: Giorgia'; e al 25 orizzontale, alla definizione 'furto legalizzato' corrisponde la soluzione 'Imu'. Non solo il cruciverba, ma anche un ...