Sole e vitamina D alleati della fertilità femminile (Di sabato 22 agosto 2020) Al Sole d’estate e con la vitamina D a potenziarne gli effetti, le possibilità di avere un bambino crescono notevolmente. A dirlo è la ginecologa e direttrice del Centro Ivi di Roma, Daniela Galliano: “La vitamina contribuisce al miglioramento della qualità degli ovuli femminili. In più, il conseguente innalzamento del livello di melatonina, determina una naturale regolazione del ciclo mestruale. Così per le coppie che sono in cerca di un figlio, non solo sarà molto più semplice calcolare il periodo dell’ovulazione ma anche più preciso.”La diffusione del Covid-19 ha determinato l’insorgere di numerose paure e preoccupazioni per il futuro ma parallelamente - come osserva la direttrice del Centro di inseminazione artificiale romano - ... Leggi su ilfogliettone

La vitamina A è anche chiamata retinolo ed appartiene alle vitamine liposolubili, ovvero a quelle che possono essere accumulate in organi di deposito, come il fegato, che la rilasciano quando il corpo ...

La settimana più calda ha cambiato i consumi degli italiani con il record della frutta e verdura portata a tavola dagli italiani durante l’anno che aumenta del 10% rispetto alla settimana precedente, ...

