Sarri dice “no” e si vendica della Vecchia Signora (Di sabato 22 agosto 2020) E’ il sito calciomercato.com ad accendere i riflettori sulla vicenda Sarri-Juventus. Si torna a parlare dell’esonero di Maurizio Sarri, la Juve parrebbe aver offerto una … L'articolo Sarri dice “no” e si vendica della Vecchia Signora proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

scala_mario : STA SUCCEDENDO DI TUTTO - STAVOLTA IL DITO MEDIO LO FA ALLA JUVENTUS > > > - ForzAzzurri1926 : STA SUCCEDENDO DI TUTTO - STAVOLTA IL DITO MEDIO LO FA ALLA JUVENTUS > > > - DivusConsul : Si dice che #Sarri sia in pole position x il dopo #Allegri del dopo #Conte dai cartonati... #anala - MirkoPaperini : @azambont @FMCROfficial Klopp guardiola zizou non si muovono e prendono troppo..con pirlo almeno la parte del tifo… - fede_capellaro : @burakku_buru @ivanzamoranobam @_cristiano73 Però Conte sbaglia a parlare di potere fuori dal campo. Allenatore pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri dice

Si fa presto a dire “risolviamo il contratto”, scrivono i colleghi di Calciomercato.com riportando le difficoltà della Juventus. Si battaglia con Sami Khedira, ma soprattutto con Gonzalo Higuain, ma c ...Si fa presto a dire “risolviamo il contratto”. Nessun club lo sta scoprendo sulla propria pelle come la Juve. Che in poco tempo riuscì a trovare una quadra con ...