NBA 2K21: potrete trasferire il vostro team da PS4 e Xbox One a PS5 e Series X (Di sabato 22 agosto 2020) In NBA 2K21 potrete importare il proprio team da PS4 e Xbox One a PS5 e Series X e le novità sul titolo in questione non si limitano a ciò Ci avviciniamo al momento della consueta uscita annuale della serie del basket videoludico per eccellenza. NBA 2K21, ad ogni modo, ha scatenato alcune polemiche relative alle versioni per console di prossima generazione. Non solo le versioni next-gen del titolo avranno un sovrapprezzo di 10 dollari/euro, ma mancherà anche l’update gratuito delle versioni current-gen. Pertanto, se già possedete il gioco sulla vostra console attuale e vorrete giocarlo sulla prossima console dovrete riacquistare il suddetto gioco, senza se e senza ma. Tuttavia, alla fine della fiera una buona notizia c’è. In NBA ... Leggi su tuttotek

