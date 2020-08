MotoGp, slitta il rientro di Marc Marquez: lo spagnolo rischia di tornare a fine stagione (Di sabato 22 agosto 2020) Marc Marquez non rientrerà in pista nei prossimi due appuntamenti di Misano, la Honda infatti ha rilasciato questo pomeriggio una nota medica nel quale ha riferito come i tempi di recupero dello spagnolo si siano allungati. Per rivederlo in sella alla RC213V ci vorranno due o tre mesi, come ammesso dalla Casa nipponica nel proprio comunicato: “Marc Marquez continuerà il proprio recupero dall’infortunio nelle prossime settimane. Il campione del mondo della MotoGp e la HRC hanno consultato e confrontato le opinioni di alcuni specialisti, in merito all’infortunio all’omero del braccio destro che Marc ha subito il 19 luglio al Gran Premio di Spagna. Di conseguenza, tutte le parti hanno deciso di modificare il programma di recupero ... Leggi su sportfair

È la settimana del GP di Stiria (gara di MotoGP domenica alle 14, live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, qui la guida tv): domani scatterano le prime prove libere, oggi si terrà la conferenza pilot ...

Domenica Austria. Terrore, spavento, poi felicità. Gioia. Incredulità. Questa volta è andata non bene, ma benissimo. I due incidenti, quello di Bastianini-Syahrin-Pons in moto2 e quello tra Zarco e Mo ...

