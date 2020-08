MotoGp – La caduta in Q1 e l’annuncio di Marquez, Valentino Rossi: “è umano anche lui” (Di sabato 22 agosto 2020) Un sabato di qualifiche deludente per Valentino Rossi: il Dottore, che non è riuscito a staccare il pass per la Q2 è stato protagonista di uno scivolone sul finale della Q1, dovendosi così accontentare del 14° posto. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Sfortunatamente ho fatto un errore in curva 9. Credo che ho toccato la linea bianca e non era pulita a causa dell’incidente con l’olio di Maisa in Moto3, quindi ho perso il davanti. Ho fatto anche un errore questa mattina mentre facevo un buon giro e sono stato costretto a passare dalla Q1. In quella sessione è davvero difficile, perchè tutti spingono molto ed i tempi sono simili alla Q2, quindi non è facile. Iniziare dalla 14esima posizione in griglia sarà dura, ma il mio passo gara non è male, sono abbastanza ... Leggi su sportfair

