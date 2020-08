L’orso M49 si toglie il radiocollare e beffa ancora la Provincia di Trento (Di sabato 22 agosto 2020) Ora l’orso M49 è completamente libero. Il radiocollare del plantigrado ribattezzato Papillon, fuggito per la seconda volta dal recinto del Casteller in Trentino il 27 luglio scorso, è stato trovato nei boschi. Fin dalla sua fuga dal recinto del Casteller, l’animale era sempre stato monitorato attraverso il collare dotato di sistema di geolocalizzazione. A partire dal 16 agosto l’orso si era spostato in zona Passo 5 croci – Val Cion, dove le trasmissioni gsm del collare risentono pesantemente della scarsa copertura telefonica. Il 19 agosto, alle ore 14, ha fatto sapere la Provincia di Trento, il collare ha inviato parecchie posizioni, anche del giorno precedente, confermando la posizione a monte di Malga Val Ciotto. In assenza di ulteriori comunicazioni, nella mattinata odierna ... Leggi su nextquotidiano

