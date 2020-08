Lazio, record assoluto di contagi. Cosa filtra prima del bollettino: panico? (Di sabato 22 agosto 2020) Il Lazio aveva fatto registrare un contagio molto contenuto durante i mesi del lockdown e della fase 2, ma negli ultimi giorni ha subito un'impennata importante e quasi esclusivamente legata ai rientri dei vacanzieri. Oggi infatti sono stati registrati 215 nuovi casi, di cui il 61 per cento dipende appunto dai rientri: è il record di contagi dall'inizio dell'epidemia. La buona notizia è che non si è verificato nessun decesso, anche se l'epidemia ha insegnato che i numeri ospedalieri non vanno di pari passo con quelli dei contagi. I colpevoli di tale aumento vanno ricercati soprattutto nella comitiva di Roma Nord, che ha fatto fuoco e fiamme in Sardegna spargendo il virus in mezza Italia. I dati del Lazio non fanno altro che alimentare la discussione tra le Regioni ... Leggi su liberoquotidiano

robdeangeliss : Coronavirus, nel Lazio è impennata di casi: 215 nuovi positivi, è record. «Il 61% sono link di rientro» - leggoit : Coronavirus, nel Lazio è impennata di casi: 215 nuovi positivi, è record. «Il 61% sono link di rientro» - francyelia29 : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Covid Lazio, record di contagi: +215 in 24 ore. Mai così tanti in un giorno. Quasi la metà dalla Sardegna ht… - elena_ele6 : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Covid Lazio, record di contagi: +215 in 24 ore. Mai così tanti in un giorno. Quasi la metà dalla Sardegna ht… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio, è record di contagi #Coronavirus #COVID -