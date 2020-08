Ischia, lidi occupano spiaggia libera: titolari denunciati (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – La Guardia Costiera di Ischia, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020, ha denunciato oggi per occupazione abusiva di area demaniale i titolari di due stabilimenti balneari alla spiaggia dei Maronti che avevano occupato illegittimamente 250 metri di arenile libero. I militari, guidati dal comandante Andrea Meloni, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi una segnalazione da un cittadino, ieri sera hanno controllato con la motovedetta da mare i due lidi, nella zona dell’Olmitello. Oggi nel corso del controllo sul posto è stato accertato che le due strutture occupavano tratti di spiaggia liberi esclusi dalla loro concessione con lettini e ombrelloni che sono stati perciò sequestrati, restituendo alla ... Leggi su anteprima24

