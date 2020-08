Coronavirus: + 41 contagi (Di sabato 22 agosto 2020) L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.593, +16 rispetto a ... Leggi su gazzettadasti

borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - _C_L_I_O_ : RT @Agenzia_Ansa: Non si ferma la crescita dei contagi: I nuovi casi sono 1.071 , non accadeva dal 12 maggio. Tre i morti #ANSA https://t.… - MassimilianRic : RT @stemolinaradio: Mille contagi al giorno come a Maggio! Ma allora avevamo 262 vittime e 855 persone in terapia intensiva, oggi 3 morti… -