Bayern, Flick: “Sarà Parigi contro Monaco e non altro. Difesa? Non cambieremo tanto” (Di sabato 22 agosto 2020) Hans Flick in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League che vedrà il suo Bayern sfidare il Psg, ha presentato la partita: "Giochiamo contro una squadra di Parigi e Parigi è in Francia. È una squadra di club, dunque Parigi contro Monaco -chiosa l'allenatore-. Siamo felici di giocare contro una delle migliori squadre del mondo, con un allenatore che condivide la mia filosofia. È una grande sfida. Apprezzo molto Thomas Tuchel come persona e conoscitore di calcio. Il messaggio di Low? "Mi sarei arrabbiato se non avesse incrociato le dita per me. Abbiamo parlato al telefono e ha detto che non convocherà nostri quattro giocatori per alcuni impegni con la Nazionale perché hanno ... Leggi su itasportpress

