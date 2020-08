Arsenal Gabriel, parti vicinissime: affare in dirittura d’arrivo (Di sabato 22 agosto 2020) Arsenal Gabriel, parti vicinissime: affare in dirittura d’arrivo. Il brasiliano giocherà con i gunners, il Napoli si tira indietro Gabriel Magalhaes è sempre più vicino all’Arsenal. Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati, manca ormai l’accordo economico con il giocatore ma si va verso la chiusura dell’affare. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, c’è stata una vera e propria accelerata nelle ultime ore. Ancora qualche flebile speranza per il Manchester United, ma ormai l’affare con i Gunners è in dirittura d’arrivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

