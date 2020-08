Aggiornamento Covid Lazio: superata la Lombardia per numero di contagi (Di sabato 22 agosto 2020) Il 45% dei nuovi contagi sono dovuti al rientro di giovani e asintomatici dalla Sardegna. Record nel Lazio che supera la Lombardia. Il Lazio oggi è la regione che registra il maggior numero di contagiati e di ricoverati superando la Lombardia che però ha il maggior numero di terapie intensive ma non registra morti. Una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - Sono ben 9 i nuovi casi positivi al Covid 19 trovati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari che alza l'asticella dell'attenzione nei confronti di chi sta entrando o ...

Altri 22 casi positivi sono stati riscontrati oggi in Puglia su 2579 test effettuati per individuare l'infezione da Covid-19. Dei 22 casi positivi, 12 sono stati accertati in provincia di Bari; 1 nell ...

