22 agosto: in Fvg 282 positivi, 33 nuovi contagi e nessun decesso (Di sabato 22 agosto 2020) Udine, 22 ago – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 282 (28 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, chiarendo che oggi si ripropone nelle dimensioni l’andamento dei contagi della giornata di ieri. Il vicegovernatore rileva che le origini dei contagi vedono una consistente evidenza del lavoro di tracciamento; i contagi sui contatti stretti si sta, infatti, ampliando. Altrettanto rilevanti sono i contagi contratti nelle discoteche, ai quali si aggiungono nella misura intorno al 10% del dato di oggi quelli importati da migranti, rientri dalle ... Leggi su udine20

