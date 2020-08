Vendemmia Toscana: annata buona, forse ottima, le previsioni di Confagricoltura (Di venerdì 21 agosto 2020) Il problema principale è la liquidità delle aziende. Nel decreto cura Italia è prevista una forma di finanziamento che mette a garanzia i vini presenti in cantina, ma gli uffici ministeriali non hanno emanato i decreti attuativi Leggi su firenzepost

