Uomini e Donne, piovono accuse verso Veronica e Giovanni: la Dama scoppia in lacrime (Di venerdì 21 agosto 2020) Solo pochi giorni fa è stata annunciata la fine di una fresca coppia di Uomini e Donne, quella formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Nonostante le parole della Dama, sono stati tanti i fan del programma che hanno iniziato ad accusare la donna, sicuri che il tutto è una montatura per tornare a UeD. … L'articolo Leggi su dailynews24

