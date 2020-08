ULTIM'ORA Sky - Gabriel, l'Arsenal ha alzato l'offerta: fiducia per la firma (Di sabato 22 agosto 2020) Aggiornamenti sulla trattativa Gabriel li riferisce su Twitter il giornalista Sky Fabrizio Romano: "Questa sera l'Arsenal ha aumentato la sua offerta per Gabriel Magalhães. Leggi su tuttonapoli

Aggiornamenti sulla trattativa Gabriel li riferisce su Twitter il giornalista Sky Fabrizio Romano: "Questa sera l'Arsenal ha aumentato la sua offerta per Gabriel Magalhães. Stanno spingendo per convin ...

Nessuno vuole la nave quarantena: anche Augusta chiude ai migranti. Poi la retromarcia

Non c'è pace per la nave Aurelia, l'imbarcazione da alcuni giorni usata per isolare in quarantena almeno 273 migranti sbarcati nei giorni scorsi lungo le nostre coste. Dopo il no all'approdo decretato ...

